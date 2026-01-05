Promessa mantenuta: salsiccia di Bra offerta ai tifosi della Samb dopo la partita

SESTRI LEVANTE – Ci sono partite che restano nella memoria non solo per il risultato, ma per ciò che riescono a raccontare fuori dal campo. Era successo venerdì 22 agosto scorso allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, alla prima giornata d’andata della Serie C Sky Wifi, quando la Sambenedettese aveva accolto i dieci tifosi del Bra presenti nel settore ospiti con un cartoccio di pesce fritto e bevande, un gesto semplice ma carico di rispetto e cordialità.

Una serata che aveva colpito tutti, al punto da ispirare una promessa diventata subito simbolica. “Grazie Samb per l’ospitalità, al ritorno salsiccia per gli ultrà!”, recitava lo striscione srotolato dalla curva giallorossa durante quella partita. Parole che non sono rimaste tali.

Promessa mantenuta

Nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio, allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, in occasione della prima giornata di ritorno tra Bra e Sambenedettese, la società giallorossa ha trasformato quell’idea in realtà. Nei pressi dei cancelli del settore ospiti sono stati allestiti banchetti dedicati ai 279 tifosi marchigiani arrivati al seguito della Samb: per loro panini con Salsiccia di Bra e formaggio, eccellenze simbolo del territorio.

Un “terzo tempo” all’insegna dell’enogastronomia e della condivisione, che ha visto anche la presenza del presidente del Bra Giacomo Germanetti e del direttore sportivo Ettore Menicucci, a testimonianza dell’importanza attribuita all’iniziativa. Un gesto che va oltre il folklore e che racconta valori profondi: appartenenza, identità e una promozione autentica di ciò che la terra braidese sa offrire.

L’enogastronomia locale

Per l’occasione, la società giallorossa ha voluto ringraziare il Comune di Bra e Confcommercio Ascom Bra, il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Salsiccia di Bra, il Consorzio Tutela Formaggio Bra DOP e il Consorzio di Tutela e Promozione del Pane di Bra. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle Forze dell’Ordine, agli steward, alla tifoseria organizzata braidese – che ha creduto fin dall’estate scorsa nel messaggio da lanciare – e alla delegazione che ha accolto gli ospiti della Samb.

Presenti a Sestri Levante anche i consiglieri comunali di Bra Giuliana Mossino, Carlo Patria ed Ettore Sanino, delegato alle Politiche per lo Sport, impegnati logisticamente nell’organizzazione e nel sostenere la squadra di mister Fabio Nisticò. Senza dimenticare i collaboratori del club, che hanno contribuito in modo decisivo alla riuscita dell’iniziativa.

In un calcio spesso segnato da tensioni e divisioni, Bra e Sambenedettese hanno dimostrato che esiste un altro modo di vivere lo sport: fatto di rispetto reciproco, convivialità e piccoli gesti capaci di lasciare il segno. Perché, a volte, una partita si può raccontare anche attraverso un panino condiviso.

