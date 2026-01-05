Anche un 46enne di Calamandrana (At) tra i denunciati per aver deturpato Palazzo Te a Mantova

MANTOVA – Nel corso della giornata di ieri, domenica 4 gennaio, un’azione dimostrativa ha avuto luogo all’interno di Palazzo Te, a Mantova. Tre attivisti ambientalisti sono entrati nella Sala dei Giganti, dove hanno cosparso il pavimento di farina bianca e di fotocopie di banconote da 20 euro, per poi srotolare alcuni striscioni di protesta.

L’iniziativa era rivolta contro un’azienda alimentare che figura tra i soci della Fondazione di Palazzo Te. L’intervento ha attirato l’attenzione del personale di vigilanza e ha fatto scattare l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato i responsabili dell’azione e avviato gli accertamenti. Al termine delle verifiche, i militari hanno denunciato tre persone: un uomo di 25 anni residente a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, un 46enne di Calamandrana, nell’Astigiano, e una donna di 30 anni residente a Mantova.

I tre, appartenenti ai collettivi Ribellione animale e No food No science, dovranno rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, deturpamento e imbrattamento di beni culturali, contestati in concorso.

