La polizia di Novara ferma un uomo per aver aggredito con un coltello una donna di 61 anni

NOVARA – Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, in viale Piazza d’Armi, dove una donna di 61 anni è rimasta ferita da un’arma da taglio al termine di un’aggressione avvenuta intorno alle 7.45.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, richiamati dalle urla provenienti dall’esterno di un’abitazione privata. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, che hanno trovato un uomo di circa 40 anni ancora in possesso di un coltello. L’arma è stata immediatamente sequestrata e l’uomo disarmato.

Poco distante, nel cortile dell’abitazione, si trovava la donna, che presentava una ferita da arma da taglio all’altezza del torace. La vittima ha indicato subito l’uomo come suo aggressore. Nel frattempo è arrivato anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato la donna al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Novara.

Secondo quanto riferito, le condizioni della ferita non sarebbero gravi e la donna non risulta in pericolo di vita. Gli agenti hanno inoltre identificato alcune persone presenti, intervenute dopo aver udito le richieste di aiuto e aver contattato il numero unico di emergenza 112.

L’uomo è stato condotto in Questura e arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Le prime informazioni raccolte indicano che l’episodio sarebbe riconducibile a motivi futili. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.

