Moncalieri, via vai sospetto in cortile: scoperti oltre 3 chili di droga in un appartamento

MONCALIERI – Un insolito via vai di giovani, con scambi rapidi e ripetuti nel cortile di un condominio, ha attirato l’attenzione dei carabinieri e portato alla scoperta di una consistente quantità di droga nascosta in un appartamento di Moncalieri. Al termine del controllo, i militari hanno sequestrato due chilogrammi di hashish, suddivisi in una ventina di panetti, un chilogrammo di marijuana – in parte già confezionata in buste termosaldate – e circa 50 grammi di cocaina, occultati all’interno di una scatola per auricolari.

Nell’alloggio vivevano due fratelli, di 22 e 18 anni, insieme alla madre. Il più grande era stato notato trascorrere gran parte del pomeriggio nel cortile, dove veniva avvicinato da diversi giovani di passaggio, un comportamento che ha fatto scattare i controlli. Durante la perquisizione, la droga è stata rinvenuta in più punti della casa: una parte sulla credenza della camera da letto della donna, altra nei pressi dei fornelli della cucina.

Oltre agli stupefacenti, i carabinieri hanno sequestrato anche oltre 1.200 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura, madre e figli sono stati arrestati e condotti in carcere a Torino. In sede di convalida, la posizione della donna è stata rivalutata e la madre è stata rimessa in libertà, mentre i due giovani, che si sono assunti la piena responsabilità dei fatti, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

