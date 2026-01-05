Incendio in un appartamento di Torino: donna portata in ospedale

TORINO – Alcuni mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, in via Monte Ortigara, nel quartiere Pozzo Strada, per lo spegnimento di un incendio scoppiato in un appartamento al quinto piano di un palazzo.

Secondo quanto si apprende, il rogo potrebbe essere partito da una candela, ma sono ancora in corso le indagini del caso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, anche la polizia locale e il personale sanitario del 118 che si è occupato di una ragazza di circa 30 anni, trasportata in seguito in ospedale per degli accertamenti.

Notizia in aggiornamento

