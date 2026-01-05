CronacaScuola e formazione
Tragedia a Crans-Montana, mercoledì 7 gennaio in tutte le scuole un minuto di silenzio in memoria delle vittime
Oggi il rimpatrio delle salme
ROMA – Oggi il giorno del rimpatrio delle salme delle vittime italiane rimaste coinvolte nella tragedia di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Una strage di cui abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini che ci sono giunte da quel giorno, e nelle orecchie le testimonianze di chi è sopravvissuto a quell’inferno di fuoco, dello strazio dei genitori che dovranno seppellire i propri figli. Una strage soprattutto di giovanissimi.
Il minuto di silenzio
Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana.
“In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Uno dei feriti a Torino
In una delle dichiarazioni del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 “i feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall’Aeronautica militare”, ha concluso.
