Tragedia a Crans-Montana, mercoledì 7 gennaio in tutte le scuole un minuto di silenzio in memoria delle vittime

ROMA – Oggi il giorno del rimpatrio delle salme delle vittime italiane rimaste coinvolte nella tragedia di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Una strage di cui abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini che ci sono giunte da quel giorno, e nelle orecchie le testimonianze di chi è sopravvissuto a quell’inferno di fuoco, dello strazio dei genitori che dovranno seppellire i propri figli. Una strage soprattutto di giovanissimi.

Il minuto di silenzio

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana.

“In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Uno dei feriti a Torino

In una delle dichiarazioni del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 “i feriti stanno per essere tutti accompagnati in Italia. Tre saranno portati oggi al Niguarda e una a Torino. Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall’Aeronautica militare”, ha concluso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese