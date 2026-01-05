Deve scontare 20 anni di carcere per violenze sessuali su minori: ricercato internazionale arrestato a Cuorgnè

TORINO – Un uomo brasiliano naturalizzato italiano di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale per violenze sessuali consumate nel Paese di origine in danno di minore, è stati arrestato dalla polizia di Stato di Torino.

I fatti

La cattura è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Torino su segnalazione e impulso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che ha veicolato una richiesta in tal senso dell’Autorità Giudiziaria brasiliana. Sul ricercato pende una condanna a 20 anni di reclusione inflitta dal Tribunale Penale del distretto di San Paolo per il reato di “stupro di persone vulnerabili”.

I continui abusi sessuali – commessi in Brasile – e, nello specifico, tra le mura di abitazioni familiari comuni, si sono protratti per un arco di tempo che va dal 2012 al 2018. L’uomo aveva approfittato del rapporto di parentela con i genitori delle vittime che, in più occasioni, gli avevano affidato le bambine.

La localizzazione del latitante è il risultato di una complessa attività info-investigativa sviluppata nell’ambito del Progetto “Wanted”, promosso e coordinato dal Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato anche in collaborazione con il Servizio Cooperazione Internazionale di polizia, che ha visto impegnata la Squadra Mobile di Torino in mirate iniziative di ricerca.

Così, all’esito di servizi di pedinamento e appostamento, ottenuta la certezza dell’identità del latitante, nel pomeriggio del 30 dicembre si è deciso di intervenire bloccando l’uomo nel parcheggio di un supermercato nel comune di Cuorgnè (TO).

A seguito dell’arresto, il ricercato è stato accompagnato nel carcere di Ivrea a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino competente per la prossima procedura estradizionale di consegna al Brasile. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il latitante la custodia cautelare in carcere.

