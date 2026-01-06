Con l’epifania 2026 prende il via lo Storico Carnevale di Ivrea

IVREA – Martedì 6 gennaio 2026 si apre ufficialmente una nuova edizione dello Storico Carnevale di Ivrea, fin dalle prime ore del mattino, le note dei Pifferi e Tamburi si diffondono per Ivrea, accompagnando il risveglio della città e segnando l’inizio del Carnevale.

Il primo momento solenne della giornata è in programma alle ore 12.00 in Piazza di Città, nell’androne del Palazzo Municipale, con la proclamazione e l’investitura ufficiale del Generale 2026, Mario Livio Gusta, che riceverà sciabola e feluca dal Generale uscente. In questa occasione farà il suo debutto anche Paolo Diane, nei panni di Sostituto del Gran Cancelliere, con la lettura del suo primo Verbale, aggiungendo un nuovo tassello alla storia del Carnevale.

Nel pomeriggio, il Magnifico Podestà Gianni Girardi, affiancato dal Gruppo Storico I Credendari in abiti medievali, guiderà la città in un viaggio simbolico nella storia di Eporedia. Dopo il saluto ufficiale e la Cerimonia del Sale e del Pane in Piazza di Città, il corteo si dirigerà verso la Cappella dei Tre Re al Monte Stella, luogo che custodisce secoli di devozione e tradizione.

Alle ore 15.30 partirà da piazza Ottinetti il grande corteo con le Componenti dello Storico Carnevale di Ivrea che confluirà in Duomo. Il corteo, animato dalle bandiere delle parrocchie cittadine, dai Pifferi e Tamburi, dalle squadre degli Aranceri a piedi e dagli stendardi dei primi premi 2026, trasmette la bellezza della partecipazione e il senso di comunità che da sempre contraddistingue il Carnevale.

Alle ore 16.00, nel Duomo di Ivrea, tornerà la Santa Messa alla presenza delle Autorità cittadine, del Generale 2026 e di tutte le Componenti dello Storico Carnevale, celebrata dal Vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera. A seguire si svolgerà la Cerimonia dei Ceri: il Magnifico Podestà, accompagnato dal suo seguito e dal Gruppo Storico I Credendari, offrirà il cero votivo al Vescovo per invocare la protezione della Madonna sulla città. Un gesto antico e solenne, che custodisce l’emozione e la devozione di secoli, e che si svolge secondo la tradizione originaria presso la Cappella dei Tre Re sul Monte Stella, edificata intorno all’anno 1220 su consiglio di san Francesco d’Assisi.

Programma di martedì 6 gennaio 2026

Ore 8.30 Ritrovo dei Pifferi e Tamburi in Piazza di Città.

Ore 9.00 Uscita dei Pifferi e Tamburi: marcia di apertura del Carnevale 2026 nelle vie del centro cittadino.

Ore 12.00 Investitura ufficiale del Generale 2026 in Piazza di Città, androne del Palazzo Municipale.

Ore 14.00 Saluto dei Credendari al Magnifico Podestà alla presenza dei Gruppi Storici in Piazza di Città. Cerimonia del Sale e del Pane. Partenza del corteo del Gruppo Storico I Credendari verso la Cappella dei Tre Re al Monte Stella.

Ore 14.40Arrivo dei Credendari e del Magnifico Podestà alla Cappella dei Tre Re.

Ore 15.30 Partenza del corteo con le Componenti dello Storico Carnevale di Ivrea da piazza Ottinetti verso il Duomo.

Ore 16.00 Santa Messa in Duomo alla presenza delle Autorità cittadine, del Generale 2026 e di tutte le Componenti dello Storico Carnevale. A seguire, Cerimonia dei Ceri: il Magnifico Podestà, accompagnato dal suo seguito e dal Gruppo Storico I Credendari, fa dono a monsignor Vescovo del cero votivo per invocare la protezione della Madonna sulla Città.

