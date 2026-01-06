Sulle piste di Sestriere torna la Coppa Europa di sci alpino femminile

SESTRIERE – La Coppa Europa di sci alpino femminile torna a Sestriere per la sesta volta. Questo week end, tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, due gare di slalom gigante di Coppa Europa si disputeranno nella famosa località sciistica torinese.

La manifestazione è organizzata dallo Sporting Club Sestrieres, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Sestriere. La disputa delle prime manche è prevista alle 10, mentre le run decisive inizieranno alle 12,30 sulla pista olimpica “Kandahar Giovanni Alberto Agnelli”, tracciato su cui l’anno scorso aveva trionfato in due Giganti di Coppa del Mondo Federica Brignone e su cui era tornata al successo in Slalom la campionissima statunitense Mikaela Shiffrin. Sestriere aveva ospitato la competizione già cinque volte: edizioni del 1997, 2001, 2014, 2016 e 2024. Da ricordare in particolare l’edizione del 2014, che vide una giovanissima Marta Bassino mettersi in grande evidenza con un primo e un secondo posto nelle due gare di Gigante, preludio ad una carriera di altissimo livello, che l’ha vista trionfare anche a Sestriere nel dicembre 2022. Di rilievo anche il podio conquistato da Laura Pirovano nel Gigante del 2016.

«Un sentito ringraziamento va alla Regione Piemonte e al Comune di Sestriere, che credono nella valenza di questo evento» – dichiara Gualtiero Brasso, alla guida del Comitato Organizzatore che è già al lavoro da giorni per la preparazione della pista di gara [in foto] – «Lavorare in sinergia con il territorio è un elemento fondamentale per il buon esito dell’organizzazione e permette di dare vita a manifestazioni che rappresentano un vero volano per la promozione dello sport, dello sci e dell’intero territorio».

L’ultimo appuntamento di Coppa Europa al Colle risale al gennaio 2024, quando si disputarono due Giganti femminili dominati dalla francese Doriane Escane. Migliore delle italiane fu Lara Della Mea, terza nella seconda gara e quinta nella prima.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese