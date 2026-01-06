ANVVF e Unicef insieme per donare una mini-autopompa ai bambini del Regina Margherita di Torino

TORINO – Un’Epifania diversa dal solito quella vissuta all’Ospedale Infantile Regina Margherita, dove la tradizionale visita della Befana si è trasformata in un momento dedicato ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti. Protagonista della giornata è stata una mini-autopompa dei Vigili del Fuoco, consegnata ufficialmente alla struttura e destinata a entrare in servizio all’interno dell’ospedale.

Il carrello, donato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (ANVVF) con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, sarà utilizzato per accompagnare i bambini nei trasferimenti clinici tra i reparti. L’obiettivo è rendere meno traumatici gli spostamenti, trasformandoli in un momento di gioco e distrazione durante il periodo di degenza.

Alla mattinata hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco e i volontari dell’UNICEF Italia, che hanno distribuito ai bambini ricoverati i kit del “Regalo Sospeso”. I cofanetti contengono materiali educativi dedicati ai diritti dell’infanzia e rappresentano un’iniziativa che affianca il sostegno ai minori ospedalizzati all’aiuto ai bambini che vivono in contesti di emergenza nei Paesi in via di sviluppo.

Secondo i promotori, iniziative di questo tipo rientrano nel percorso di umanizzazione delle cure, sempre più centrale negli ospedali pediatrici. Il gioco e le attività ludiche vengono infatti considerate strumenti utili per alleviare l’impatto emotivo del ricovero e favorire il benessere psicologico dei bambini.

La consegna della mini-autopompa e dei kit UNICEF si inserisce in un programma più ampio di collaborazione tra enti, associazioni e strutture sanitarie, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la qualità della permanenza in ospedale dei pazienti più piccoli.

