Al Museo Nazionale del Cinema di Torino oltre 57 mila visitatori durante il periodo delle feste

TORINO – Numeri elevati per il Museo Nazionale del Cinema durante le festività natalizie. Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sono state oltre 57mila le persone che hanno visitato la Mole Antonelliana, con punte giornaliere che hanno raggiunto i 4mila ingressi.

L’affluenza si è mantenuta costante per tutto il periodo delle vacanze, tanto che i biglietti disponibili online risultavano esauriti già prima dell’inizio delle festività. Nonostante questo, numerosi visitatori hanno scelto di attendere in coda pur di accedere al museo e alle mostre temporanee in corso.

Tra le esposizioni più visitate figurano “PAZZA IDEA. Oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni” e “Manifesti d’artista”, che hanno contribuito a richiamare un pubblico ampio e diversificato, composto sia da turisti sia da residenti.

Secondo la direzione del museo, il periodo natalizio si conferma come uno dei momenti di maggiore affluenza dell’anno. Il 2025 si chiude così come un anno di consolidamento per l’istituzione torinese, che guarda ora al 2026 con una programmazione già orientata a nuovi progetti e cambiamenti organizzativi.

