Epifania gelata in Piemonte: temperature ampiamente sotto lo zero

In pianura si è scesi sotto i -10 nell’astigiano
Fiume Chisone ghiacciato a Pragelato (TO) nella giornata di ieri, 5 gennaio - Foto di Jury da pagina Facebook Centro Meteo Piemonte CMP

PIEMONTECome ampiamente annunciato, è arrivato il gelo in Piemonte. Nulla di troppo strano in verità di questo periodo, ma le temperature registrate questa mattina sono particolarmente rigide. Nel frattempo, la neve ha raggiunto le pianure.

Centro Meteo Piemonte ha segnalato le località pianeggianti più fredde questa mattina nella nostra regione: ben -10.4°C a Capriglio (AT), -9.5°C a Front (TO), -9.2°C a Castellero (AT), -9.1°C a Settime (AT), -8.9°C a Varallo Pombia (NO), -8.9°C a Camerana (CN), -8.9°C a Calliano Monferrato (AT), solo per citare quelle che hanno fatto registrare i valori più bassi.

Anche le città più grandi nella morsa del gelo: -6.0°C a Torino, toccati i -6.7°C ad Asti e i -3.4°C a Verbania.

 

