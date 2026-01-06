Ghiacciata la fontana dei giardini Sambuy, gelate e temperature sotto lo zero a Torino

TORINO – Con le temperature nella notte ben al di sotto dello zero a Torino, dove oggi, giorno dell’Epifania, si è registrato fino a -6°C, non è una sorpresa se la brina ricopra le macchine. Le temperature rigide del primo mattino hanno ghiacciato la fontana dei giardini Sambuy in piazza Carlo Felice a Torino.

Le previsioni per i prossimi giorni in Piemonte

Condizioni di tempo stabile fino a domani sul Piemonte, con temperature che si manterranno diffusamente al di sotto della media del periodo a tutte le quote e che risulteranno rigide anche sulle pianure nottetempo ed al primo mattino, toccando punte intorno ai -10 °C nelle aree rurali domani, mercoledì 7 gennaio, al primo mattino.

Da giovedì progressivo rialzo termico a partire dai settori occidentali, anche se le minime in pianura si manterranno ben al di sotto degli 0 °C in particolare sull’Alessandrino, ed inizio di una fase persistente di venti sostenuti sulle Alpi e foehn nelle vallate, con precipitazioni che nel corso del pomeriggio di giovedì si spingeranno progressivamente fino agli sbocchi vallivi occidentali e settentrionali.

