Si scontrano un’auto e un camion sulla A21 nell’Astigiano: una vittima e due feriti

DUSINO SAN MICHELE – La collisione tra un’auto e un camion ha provocato una vittima ieri sera, 5 gennaio, sull’autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia. Lo scontro è avvenuto attorno alle 22.20 tra i caselli di Villanova e Asti Ovest in direzione Piacenza, nel territorio del comune di Dusino San Michele (AT). Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Asti.

Oltre al decesso, ci sono stati anche due feriti: un paziente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Asti, mentre l’altro è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Alessandria.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire le cause dello scontro. Il traffico nella zona è stato temporaneamente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese