Chiude per 4 giorni un bar in centro a Biella: la Questura ha sospeso la licenza dopo che era diventato un ritrovo di pregiudicati

BIELLA – Sospesa per 4 giorni la licenza a un bar in centro a Biella, diventato punto di ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento della Questura di Biella è arrivato ieri, lunedì 5 gennaio, ed è stato fatto eseguire dalla Squadra Amministrativa della Polizia.

La decisione del Questore arriva a seguito di molteplici controlli, dai quali è emerso come il bar fosse stato eletto ad abituale punto di ritrovo da parte di numerose persone pregiudicate; tale situazione, se non tempestivamente interrotta, avrebbe potuto facilmente degenerare.

Particolari criticità erano emerse il 27 novembre 2025, quando un controllo ha identificato all’interno del locale 18 avventori, 13 dei quali con precedenti di polizia e 6 gravati da condanne penali definitive. Nel corso delle verifiche, uno dei presenti, visibilmente agitato, ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando gli operatori e cercando la fuga: l’uomo è stato bloccato e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio rappresenta soltanto l’apice di una serie di interventi ravvicinati che avevano già richiamato l’attenzione delle Forze dell’Ordine.

La reiterazione dei fatti e dei precedenti analoghi a carico dell’esercizio (2018 e 2022), hanno reso necessario l’intervento del Questore, che ha disposto la chiusura dell’esercizio per 4 giorni come misura preventiva. L’obiettivo è impedire il protrarsi di una situazione di potenziale pericolosità sociale.

