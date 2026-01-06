Tra Natale e l’Epifania registrati oltre 26.000 visitatori al MAUTO di Torino

TORINO – Da mercoledì 24 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 i visitatori del Museo Nazionale dell’Automobile sono stati 26.200. Il giorno nel quale si è registrato il più alto numero di ingressi è stato il 3 gennaio con 4425 presenze. Un ottimo risultato raggiunto dal museo di Torino durante le festività natalizie.

Un buon incremento rispetto allo scorso anno quando i visitatori, nello stesso periodo, furono 21.650.

Un ottimo riscontro hanno avuto le 3 mostre in corso: News From The Near Future, la grande esposizione – oltre 100 opere d’arte contemporanea – celebrativa dei 30 anni della collezione di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Ferrari Design. Creative Journeys 2010 realizzata in collaborazione con il Centro Stile Ferrari e i Musei Ferrari e dedicata al lavoro del team diretto da Flavio Manzoni; Back To The Future, tributo al film-cult di Robert Zemeckis con protagonista l’iconica DeLorean disegnata da Giorgetto Giugiaro in dialogo con l’opera dell’artista albanese Anri Sala.

