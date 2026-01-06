Scontro frontale a Volpiano: perde la vita un uomo di 31 anni, altre due persone ferite

VOLPIANO – È di un morto e due feriti il bilancio di uno scontro frontale avvenuto questa sera a Volpiano.

Secondo quanto si apprende, lo scontro è avvenuto intorno alle 18.40 in corso Europa, all’altezza del deposito Eni. Il sinistro è stato violentissimo e un uomo di 31 anni ha perso la vita: troppo gravi le ferite riportate.

Rimaste ferite altre due persone, un uomo di 62 anni e una donna. Sul posto il personale sanitario del 118, che ha trasportato in ospedale i feriti in codice verde. Presenti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Volpiano e Torino Stura per la messa in sicurezza dell’area e i carabinieri della compagnia di Chivasso per i rilievi del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

