Auto elettrica a noleggio distrutta dai vandali a Torino

L’auto è stata trovata devastata in via Mascagni, con tutti i vetri infranti, la carrozzeria ammaccata, i sedili bruciati.
Gabriele Farina

4 secondi fa

TORINO –  Un’auto elettrica a noleggio di Drivalia è stata completamente distrutta dai vandali a Torino. L’auto è stata trovata devastata in via Mascagni, con tutti i vetri infranti, la carrozzeria ammaccata, i sedili bruciati.

A denunciare quanto avvenuto la capogruppo di Fratelli d’Italia Verangela Marino, che racconta di come la vettura sia “stata inizialmente utilizzata come luogo di bivacco, dopodiché entrambi i sedili sono stati bruciati e il resto della carrozzeria completamente distrutto.
Su parte della stessa si possono visibilmente notare le impronte di scarpa, probabilmente poiché è stata presa a calci oltre ad aver distrutto il parabrezza, il vetro posteriore, i vetri laterali lo specchietto lato passeggero e la porta lato guida completamente sventrata”.

