Coppa Cev, la Reale Mutua Fenera Chieri 76 vince a Nancy l’andata degli ottavi

CHIERI – Un’ottima Reale Mutua Fenera Chieri 76 si è imposta al quinto set in trasferta sulla Vandœuvre Nancy Volley-Ball nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Cev.

C’è voluto il tie break per avere la meglio delle avversarie francesi dopo quattro set dai risultati altalenanti. Chieri si è imposta nettamente nel primo 16-25 per poi perdere in maniera altrettanto netta il secondo 25-18.

E’ nel terzo set che il gioco si fa duro e le due squadre devono arrivare a 28 per chiuderlo. Se lo aggiudicano le padone di casa mettendo così un’ipoteca anche psicologica sulla partita.

E invece la Fenera trova la forza di reagire e chiude facile il quartyo set 25-11 assicurandosi di guocare così il tie-break, che è un’alternanza di emozioni fino all’11-15 finale che permette alle biancoblu di aggiudicarsi l’andata per 2-3.

