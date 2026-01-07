Seguici su

Le rivelazioni di Report sul processo Eternit: le interferenze di agenzie di pubbliche relazioni e di ex del Mossad

La trascrizione testuale del reportage di Report

E’ stato pubblicato online il reportage di Report del 4 gennaio 2025  dedicato alle interferenze relative ai processi italiani per il caso Eternit con domande aperte su nei rapporti fra la magistratura e agenzie di pubbliche relazioni e lobby internazionali. L’offerta del diavolo indaga le ombre sul processo Eternit contro Stephan Schmidheiny, patron svizzero dell’azienda responsabile del disastro amianto a Casale Monferrato e altrove.
Il servizio parte dal racconto del caso Eternit: Schmidheiny nome in codice STS fu condannato nel 2013 a 18 anni per disastro ambientale doloso, responsabile di migliaia di morti per mesotelioma causato dalle fibre d’amianto. Le fabbriche Eternit contaminarono cittadini del territorio del Casalese. I dirigenti sapevano del pericolo dagli anni ’70.
Le Strategie per influenzare il giudizio della magistratura furono di diverso tipo: il  Manuale Bellodi , realizzato da Guido Bellodi esperto di pubbliche relazioni, che conteneva un piano su 4 livelli per negare responsabilità, spiare vittime e magistrati con spie infiltrate anche tra le associazioni, come il caso di Maria Cristina Bruno radiata dall’Ordine dei Giornalisti. Poi si tentò la strada della cosiddetta Offerta del Diavolo con proposte di risarcimenti ai familiari e al Comune di Casale per ritirare la costituzione delle parti civili. La proposta fu rifiutata, scatenando l’indignazione dell’opinione pubblica.
Nel 2013, prima del ricorso in Cassazione, il braccio destro di Schmidheiny , Heinz Pauli  contatta Avner Azulay, ex agente del Mossad che coinvolge Ehud Barak, ex primo ministro Israele, legato a  Jeffrey Epstein e a Paragon , per avere aiuto per influenzare la sentenza della Cassazione. Le azioni dovevano essere di lobby nei circoli romani e supporto in caso di condanna.
Dopo l’annullamento in Cassazione del 2014 per prescrizione chiesta dal pg Francesco Iacoviello con il famoso concetto scondo cui “Il diritto prevale sulla giustizia”, Pauli ringrazia gli ex referenti del Mossad: “Desidero esprimere profonda gratitudine per l’aiuto offerto”.

La trascrizione testuale del reportage di Report: l'offerta del Diavolo

 

