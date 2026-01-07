AlessandriaAmbienteCronaca
Le rivelazioni di Report sul processo Eternit: le interferenze di agenzie di pubbliche relazioni e di ex del Mossad
La trascrizione testuale del reportage di Report
E’ stato pubblicato online il reportage di Report del 4 gennaio 2025 dedicato alle interferenze relative ai processi italiani per il caso Eternit con domande aperte su nei rapporti fra la magistratura e agenzie di pubbliche relazioni e lobby internazionali. L’offerta del diavolo indaga le ombre sul processo Eternit contro Stephan Schmidheiny, patron svizzero dell’azienda responsabile del disastro amianto a Casale Monferrato e altrove.
Il servizio parte dal racconto del caso Eternit: Schmidheiny nome in codice STS fu condannato nel 2013 a 18 anni per disastro ambientale doloso, responsabile di migliaia di morti per mesotelioma causato dalle fibre d’amianto. Le fabbriche Eternit contaminarono cittadini del territorio del Casalese. I dirigenti sapevano del pericolo dagli anni ’70.
Le Strategie per influenzare il giudizio della magistratura furono di diverso tipo: il Manuale Bellodi , realizzato da Guido Bellodi esperto di pubbliche relazioni, che conteneva un piano su 4 livelli per negare responsabilità, spiare vittime e magistrati con spie infiltrate anche tra le associazioni, come il caso di Maria Cristina Bruno radiata dall’Ordine dei Giornalisti. Poi si tentò la strada della cosiddetta Offerta del Diavolo con proposte di risarcimenti ai familiari e al Comune di Casale per ritirare la costituzione delle parti civili. La proposta fu rifiutata, scatenando l’indignazione dell’opinione pubblica.
Nel 2013, prima del ricorso in Cassazione, il braccio destro di Schmidheiny , Heinz Pauli contatta Avner Azulay, ex agente del Mossad che coinvolge Ehud Barak, ex primo ministro Israele, legato a Jeffrey Epstein e a Paragon , per avere aiuto per influenzare la sentenza della Cassazione. Le azioni dovevano essere di lobby nei circoli romani e supporto in caso di condanna.
Dopo l’annullamento in Cassazione del 2014 per prescrizione chiesta dal pg Francesco Iacoviello con il famoso concetto scondo cui “Il diritto prevale sulla giustizia”, Pauli ringrazia gli ex referenti del Mossad: “Desidero esprimere profonda gratitudine per l’aiuto offerto”.
La trascrizione testuale del reportage di Report: l’offerta del Diavolo
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Arriva la conferma del DNA: Chiara Costanzo è una delle vittime identificate della strage di Crans-Montana
Meteo3 giorni fa
Temperature glaciali in Piemonte: fino a -20°C tra Balme e l’alta Val di Susa
Meteo2 giorni fa
Ondata di freddo in accentuazione in Piemonte: il picco del gelo tra 48 ore, temperature fino a -15/-20°C
Cronaca17 ore fa
Scuole chiuse per lo sgombero di Askatasuna: famiglie di quartiere e genitori pronti alle vie legali
Cronaca3 giorni fa
Malore sulle piste di Claviere: muore sciatore inglese di 49 anni
Alessandria2 secondi fa
Le rivelazioni di Report sul processo Eternit: le interferenze di agenzie di pubbliche relazioni e di ex del Mossad
Cittadini1 ora fa
A Torino nasce Classroom: la formazione dal vivo che fa imparare con piacere
Cittadini1 ora fa