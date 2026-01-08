Montaldo Mondovì, perde il controllo dell’auto che si cappotta sulla strada provinciale 35

MONTALDO MONDOVI’ – Poco prima delle 17.30 di oggi, giovedì 8 gennaio, un’auto si è cappottata sulla strada provinciale 35 nel territorio comunale di Montaldo Mondovì. Il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo mentre percorreva il tratto compreso tra Sant’Anna Collarea e San Giacomo di Roburent, finendo rovesciato sulla carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondovì, insieme ai Carabinieri, per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

La persona alla guida del veicolo è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e affidata alle cure mediche. Le sue condizioni non sono state rese note. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

