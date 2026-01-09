La Fiamma Olimpica arriva in Piemonte: domani la prima tappa a Cuneo

CUNEO – Domani, sabato 10 gennaio 2026, la Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026 farà il suo ingresso ufficiale in Piemonte, partendo dalla città di Cuneo, una delle tappe simboliche del Viaggio della Fiamma in Italia.

Il percorso e l’arrivo in piazza Galimberti

A Cuneo, i tedofori si alterneranno lungo il tracciato cittadino fino a raggiungere piazza Galimberti, dove la Fiamma sarà accolta dalla cittadinanza. A portare la torcia saranno anche campioni olimpici legati al territorio, testimoni della forte tradizione sportiva della provincia cuneese.

L’evento sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 17, mentre il momento più atteso è previsto per le 19.30, con la cerimonia di accensione del braciere, che sancirà ufficialmente il passaggio della Fiamma in città e l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali del 2026.

Ospiti e sport

Tra gli ospiti di rilievo annunciati figura Marta Bassino, campionessa di sci alpino e vincitrice di due titoli mondiali, oltre che simbolo dell’eccellenza sportiva piemontese e del legame tra il territorio e i valori olimpici.

La staffetta rappresenta da sempre uno dei momenti più significativi del percorso verso le Olimpiadi Invernali. Il passaggio della torcia da mano a mano richiama i valori fondanti dello spirito olimpico, come pace, unità e continuità tra le generazioni, unendo territori e comunità in un unico cammino verso i Giochi.

