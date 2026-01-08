Si fa prendere dalla disperazione dopo aver perso 3 mila euro alle slot, soccorso dai carabinieri di Verbania

VERBANIA – Un giovane a Verbania ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, preso dalla disperazione dopo avere perso tremila euro alle macchinette videopoker.

Il ragazzo si è rivolto ai militari perché non riusciva, a causa del senso di colpa, a tornare a casa dai genitori e dover raccontare loro quanto successo. Ha quindi contattato il 112 e all’operatore della centrale ha raccontato la sua storia, ammettendo di soffrire di ludopatia e di non riuscire a gestire la propria dipendenza dal gioco d’azzardo.

A un certo punto fa anche capire che potrebbe decidere di farsi del male. Ma il carabiniere, mantenendo i contatti con lui, è riuscito a convincerlo a recarsi nella stazione dei carabinieri più vicina. Lì è stato accolto e rassicurato, prima di venire affidato all’abbraccio e alle rassicurazioni del padre.

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

