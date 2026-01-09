CuneoTrasporti
Ecco i nuovi orari in cui si può percorrere il tunnel di Tenda
Lunedì e martedì 6-8 e 18-21. Il mercoledì, giovedì e venerdì 6-8, 12:15-12:45 e 18-21. Weekenda 6-23
CUNEO – La Commissione Intergovernativa Italia-Francia che si è riunita oggi, venerdì 9 gennaio, ha disposto le fasce orarie di transito all’interno del nuovo tunnel di Tenda per il periodo compreso tra lunedì 12 gennaio e venerdì 6 febbraio.Di seguito gli orari comunicati da Anas:
- Il lunedì e il martedì il tunnel sarà aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00. Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 6:00, l’ultimo ore 7:30; da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 6:15, l’ultimo alle ore 7:45
- Il mercoledì, il giovedì e il venerdì il tunnel sarà aperto nelle tre fasce orarie 6:00 – 8:00, 12:15 – 12:45 e 18:00 – 21:00.
- Il sabato, la domenica e i festivi il tunnel continuerà ad essere aperto in maniera continuativa dalle 6:00 alle 23:00.
Il tavolo si riunirà la prossima volta il 6 febbraio.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo3 giorni fa
Picco dell’ondata di freddo in Piemonte, temperature prossime ai -22°C: ecco gli ultimi aggiornamenti
Biella2 giorni fa
Elsa operata a Zurigo: restano gravissime le condizioni della quindicenne di Biella ferita nell’incendio a Crans-Montana
Cronaca2 giorni fa
Torino, litigio tra automobilisti: scende e gli sbatte la testa contro la portiera ripetutamente
Cronaca1 giorno fa
È morta Ornella Vignolo Lutati, rimasta ustionata nell’incendio in un appartamento di corso Re Umberto a Torino
Cronaca3 giorni fa