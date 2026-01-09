Seguici su

CuneoTrasporti

Ecco i nuovi orari in cui si può percorrere il tunnel di Tenda

Lunedì e martedì 6-8 e 18-21. Il mercoledì, giovedì e venerdì 6-8, 12:15-12:45 e 18-21. Weekenda 6-23
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

58 secondi fa

il

CUNEO – La Commissione Intergovernativa Italia-Francia che si è riunita oggi, venerdì 9 gennaio, ha disposto le fasce orarie di transito all’interno del nuovo tunnel di Tenda per il periodo compreso tra lunedì 12 gennaio e venerdì 6 febbraio.Di seguito gli orari comunicati da Anas:

  • Il lunedì e il martedì il tunnel sarà aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00. Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 6:00, l’ultimo ore 7:30; da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 6:15, l’ultimo alle ore 7:45
  • Il mercoledì, il giovedì e il venerdì il tunnel sarà aperto nelle tre fasce orarie 6:00 – 8:00, 12:15 – 12:45 e 18:00 – 21:00.
  • Il sabato, la domenica e i festivi il tunnel continuerà ad essere aperto in maniera continuativa dalle 6:00 alle 23:00.

Il tavolo si riunirà la prossima volta il 6 febbraio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *