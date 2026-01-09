Tormenta in quota: chiusa la statale 21 “del Colle della Maddalena” nel tratto tra Argentera e il Confine di Stato

CUNEO – ANAS fa sapere che permane provvisoriamente in vigore la chiusura al transito della strada statale 21 “del Colle della Maddalena” nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento è stato adottato a causa della forte tormenta in quota. È stato registrato anche il fenomeno del gelicidio.

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

Proprio a causa del gelicidio è stata una mattinata complicata per la viabilità in Val di Susa. Nelle prime ore di oggi, la SITAF ha disposto la chiusura temporanea dell’autostrada A32 Torino–Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, nel tratto compreso tra Avigliana Ovest e Chianocco. Nel corso della mattinata la situazione è progressivamente migliorata e la circolazione è tornata regolare.

