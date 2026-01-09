MasterChef Italia in Piemonte: esterna nelle Langhe, salsiccia di Bra la protagonista

BRA – Il Piemonte torna protagonista a MasterChef Italia. La seconda Prova in Esterna della stagione si svolgerà infatti tra le colline delle Langhe, riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, rendendo omaggio a uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica regionale: la salsiccia di Bra.

Gli aspiranti chef saranno chiamati a valorizzare un’eccellenza unica nel panorama italiano, nota per la sua lavorazione particolare e per il forte legame con il territorio braidese.

Come da tradizione del programma, solo metà della classe riuscirà a conquistare la vittoria e a rientrare in Masterclass con il sorriso. Per gli altri, la competizione si farà immediatamente più dura: ad attenderli ci sarà un Pressure Test a tema Messico, con protagonisti i tacos, che segnerà l’eliminazione di uno dei concorrenti.

