Previsioni Meteo Piemonte: nevicate sulle Alpi e temperature ancora sotto lo zero in pianura

PIEMONTE – Una massa d’aria fredda proveniente dalla Russia sta influenzando il tempo anche sul Piemonte, portando venti sostenuti da nord-ovest e qualche debole nevicata sulle Alpi. Il vento risulterà più forte nelle vallate alpine e, in parte, anche nelle pianure vicine.

A partire da domani la situazione tenderà a migliorare: l’arrivo di un’area di alta pressione sul Mediterraneo farà diminuire il vento e riporterà condizioni di tempo stabile. Le temperature minime inizieranno lentamente a risalire, ma resteranno ancora sotto lo zero in gran parte delle zone di pianura.

Da lunedì il tempo rimarrà nel complesso stabile, ma con un aumento delle nubi alte e qualche passaggio nuvoloso irregolare. Le nuvole saranno più presenti sull’Appennino e sulle pianure orientali, a causa di correnti più umide provenienti da sud.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese