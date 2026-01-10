Nuovo ospedale del Vco a Piedimulera: via libera dalla Regione, scontro politico sulla scelta

PIEDIMULERA – Il nuovo ospedale del Verbano-Cusio-Ossola sorgerà a Piedimulera. La decisione è stata ufficializzata dalla Regione Piemonte e segna una svolta storica per la sanità del territorio. Il piccolo comune ossolano, che conta poco più di 1.500 abitanti, ha superato le altre cinque località candidate: Ornavasso, Verbania, Gravellona Toce, Domodossola e Villadossola.

L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che ha rivendicato con forza la scelta, definendola il frutto di una visione di lungo periodo e di un lavoro politico compatto da parte della giunta regionale guidata dal presidente Alberto Cirio.

La Regione: “Una scelta coraggiosa che riscrive la sanità del Vco”

Per la giunta di centrodestra, la decisione rappresenta un cambio di passo atteso da anni.

L’assessore Riboldi parla apertamente di una riscrittura della storia sanitaria del Verbano-Cusio-Ossola, grazie a un investimento complessivo da 400 milioni di euro che, secondo la Regione, consentirà al territorio di colmare il divario con le altre province piemontesi in termini di qualità dei servizi sanitari e attrattività.

Il Pd: “Scelta non baricentrica, si pagano anni di ritardi”

Di segno opposto il giudizio del Partito Democratico, che contesta duramente la localizzazione dell’ospedale a Piedimulera. Per il Pd del Vco, la scelta della Regione penalizza l’equilibrio territoriale e l’accessibilità della struttura.

“Avremmo preferito – afferma Riccardo Brezza, segretario del Pd Vco – una sede più baricentrica, realmente idonea a servire in modo equilibrato l’intero territorio provinciale e più facilmente raggiungibile dai principali bacini di utenza”.

Il Pd riconduce la decisione finale a una lunga serie di ritardi e mancate scelte politiche, attribuite proprio al centrodestra oggi al governo della Regione. “Senza le loro non scelte sciagurate di questi anni – aggiunge Brezza – oggi il territorio avrebbe già un nuovo ospedale”.

