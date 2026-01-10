Corteo pro Venezuela a Torino: bandiere bolivariane e slogan contro l’Usa

TORINO – Si è svolta oggi una manifestazione a sostegno del Venezuela bolivariano e del leader venezuelano Nicolás Maduro, dopo l’operazione militare statunitense che ha portato alla sua cattura.

Il corteo è partito da piazza Carignano e ha visto la partecipazione di più di 300 persone, tra cui cittadini e gruppi politici e associativi.

La protesta, caratterizzata da bandiere venezuelane, striscioni con la scritta “Giù le mani dal Venezuela” e cori contro gli “Usa imperialisti”, ha riunito diverse realtà della sinistra radicale e collettivi internazionalisti. I partecipanti hanno espresso solidarietà al processo politico bolivariano e chiesto il rispetto della sovranità di Caracas, collegando la mobilitazione a più ampie lotte internazionali contro la guerra e quello che alcuni definiscono imperialismo.

Nel corso della manifestazione sono stati utilizzati fumogeni e tamburi, e si sono susseguiti interventi al microfono in piazza. Gli organizzatori hanno denunciato quello che definiscono “terrorismo a stelle e strisce” da parte degli Stati Uniti, accusando Washington di tentare di rovesciare il governo venezuelano e invitando alla costruzione di un “fronte solidale internazionale” a sostegno del Venezuela.

La protesta fa parte di una serie di mobilitazioni analoghe che si tengono oggi in varie città italiane, tutte legate alle reazioni all’operazione internazionale su Caracas. A Torino, come nel resto del paese, gruppi politici e sociali hanno aderito alle iniziative, alcuni chiamando alla partecipazione con messaggi e volantini diffusi sui social.

