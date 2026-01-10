Rinvio a giudizio per l’Imam di Torino Mohamed Shahin: la pronuncia della Corte di Cassazione

TORINO – Sul controverso caso di Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn Al Khattab di via Saluzzo a Torino, si è pronunciata la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la decisione con cui la Corte di appello di Torino aveva stabilito che l’imam dovesse essere liberato.

Sarà quindi necessario un nuovo pronunciamento della Corte d’appello sulla vicenda e, nel frattempo, Shahin resterà in libertà. Le motivazioni della decisione della Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno, saranno rese note nelle prossime settimane.

Qui, per approfondire le evoluzioni sul caso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese