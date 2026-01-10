CulturaTorino
18 luglio 1987: David Bowie suona a Torino nella ultima tappa europea del Glass Spider tour
Era il 18 luglio 1987 e David Bowie atterrò a Torino allo stadio Comunale tornando in Italia a un mese di distanza dalle altre date italiane del Glass Spider tour con l’ultima data del tour europeo.
Il concerto torinese fu memorabile perchè per l’occasione regalò ai 30 mila presenti una scaletta eccezionalmente lunga di 27 brani con tutte sue piû storiche canzoni.
A partire da quel concerto venne prodotto uno storico triplo bootleg David Bowie Goodbye Europe prodotto nella versione su vinile in serie numerata e poi disponibile anche su CD.
La scaletta del concerto di David Bowie allo stadio Comunale del 18 luglio 1987
01. Up The Hill Backwards
02. Glass Spider
03. Up The Hill Backwards (reprise)
04. Day In Day Out
05. Bang Bang
06. Absolute Beginners
07. Loving The Alien
08. China Girl
09. Fashion
10. Scary Monsters
11. All The Madmen
12. Never Let Me Down
13. Big Brother
14. ’87 And Cry
15. “Heroes”
16. Time Will Crawl
17. Beat Of Your Drum
18. Sons Of the Silent Age
19. The Jean Genie
20. Young Americans
21. White Light/White Heat
22. Dancing With the Big Boys
23. Let’s Dance
24. Fame
I bis
25. Time
26. Blue Jean
27. Modern Love
