All’ex Ilva di Taranto muore un operaio, scatta sciopero di 24 ore: fermi gli impianti di Novi Ligure e Racconigi

L’operaio di 46 anni è precipitato per diversi metri

45 minuti fa

NOVI LIGURE – Un incidente sul lavoro nell’ impianto siderurgico Acciaierie d’ Italia ex Ilva è costato la vita a un operaio di 46 anni.

L’uomo ha perso la vita nel convertitore 3 dell’acciaieria 2. Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto una griglia su cui si trovava, precipitando nel vuoto per diversi metri, dal 5° al 4° piano, mentre controllava delle valvole.

Le sigle sindacali Fiom Fim e Uilm hanno proclamato 24 ore di sciopero da subito in tutte le sedi del gruppo, articolato sul territorio. La fermata riguarda anche gli impianti produttivi piemontesi di Novi Ligure e Racconigi, che stanno definendo le modalità di adesione.

