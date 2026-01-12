Controlli a Torino: sequestrati 15 kg di alimenti venduti abusivamente

TORINO – Nuovi controlli della polizia di Stato nel quartiere Aurora, in particolare nella zona dei giardini “Madre Teresa di Calcutta”.

I controlli

All’attività, coordinata da personale del Comm.to di P.S. “Dora Vanchiglia”, hanno concorso pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del V Reparto Mobile di Torino, le unità cinofile della polizia di Stato, personale dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale.

Le forze di polizia hanno identificato complessivamente 45 persone e controllato 4 locali pubblici. Nei giardini sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti oltre 50 grammi di stupefacente, suddivisi in involucri pronti allo smercio.

Durante l’attività, la polizia locale ha provveduto al sequestro di 15 kg di alimenti nei confronti di una donna per vendita abusiva di cibo agli utenti del parco (sanzione di 5164 €). Alla stessa è stata comminata una sanzione di oltre 5.000€.

Ulteriori sanzioni, per oltre 3000€, sono state elevate dalle altre forze dell’ordine nei confronti dei titolari di due locali pubblici, per violazioni di carattere amministrativo.

