Guarene, trovati morti in casa noto ristoratore albese e suo figlio di 17 anni

GUARENE – Una probabile intossicazione da monossido di carbonio, sprigionata dalla caldaia di casa, in frazione Castelrotto di Guarene è la causa della morte del 57enne ristoratore Paolo Foglino, titolare insieme ad alcuni soci dell’Osteria dei Sognatori di via Macrino, ad Alba e del figlio 17enne Francesco, studente liceale.

L’allarme è scattato stamattina intorno alle 9, quando un familiare preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con padre e figlio, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Alba. Ancora in corso gli accertamenti del Nucleo Investigativo del Comando Carabinieri di Cuneo.

Paolo Foglino era noto per aver gestito un frequentato negozio di dischi “Magic Bus” in via Cavour ad Alba e poi come cotitolare dell’Osteria dei Sognatori, a due passi da piazza Pertinace. Era figlio di Leopoldo “Franco” Foglino, dirigente Ferrero in pensione, assessore comunale nella prima giunta del sindaco Marello e figura impegnata in diverse realtà del terzo settore e del volontariato albese insieme alla moglie Annamaria Cane.

“Non ci sono parole per descrivere quanto successo, siamo davvero tutti molto scossi e provati – commenta il sindaco di Alba Alberto Gatto a TargatoCN -. Si tratta di una vera e propria tragedia, una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Paolo, oltre ad essere cotitolare dell’Osteria dei Sognatori, era una persona molto attiva nel mondo del volontariato. Infatti, oltre a poterlo incontrare in osteria spesso lo si vedeva per le vie del centro accompagnare ragazzi in difficoltà. Paolo Foglino e la sua famiglia sono sempre stati un valore aggiunto per la nostra comunità, persone attive in città, conosciute e disponibili. Ci stringiamo attorno alla famiglia, porgendo le condoglianze al padre Franco, alla madre Annamaria e alla sorella Chiara. La perdita di Paolo e del giovanissimo Francesco ci lascia addolorati e senza parole”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese