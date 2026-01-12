Anziana investita a Vinovo: in codice rosso al Santa Croce di Moncalieri

VINOVO – Intervento del 118 nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a Vinovo.

I soccorsi sono stati attivati per uno scontro stradale avvenuto in via Stupinigi 44, davanti al centro equestre La Madonnina, dove una donna ultranovantenne è stata investita da un furgone Fiat Talento mentre attraversava la carreggiata. Dopo l’urto, la donna sarebbe stata trascinata per alcuni metri.

Il conducente si è fermato e ha subito dato l’allarme. La pensionata, in condizioni molto gravi, è stata rianimata sul posto e trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Accertamenti in corso da parte della Polizia locale di Vinovo, con il supporto dei carabinieri di Moncalieri

