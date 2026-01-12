La Gypsy Musical Academy di Torino diventa Centro Universitario Internazionale: titoli validi anche per West End e Broadway

TORINO – Torino si conferma crocevia internazionale delle arti performative. Dopo oltre vent’anni di attività come accademia di spettacolo, la Gypsy Musical Academy compie un decisivo salto di qualità ottenendo da Londra il prestigioso riconoscimento di Centro Universitario Internazionale. Un traguardo che proietta l’istituzione piemontese in una dimensione globale e che apre agli studenti nuove e concrete opportunità professionali anche oltre i confini europei, fino ai palcoscenici di West End e Broadway.

Il riconoscimento consente infatti agli allievi, al termine del percorso formativo, di conseguire diplomi e lauree spendibili a livello internazionale, rendendo la Gypsy un punto di riferimento essenziale per chi ambisce a una carriera professionale nel mondo del musical e delle performing arts.

La notizia arriva alla vigilia dell’apertura ufficiale delle audizioni per l’anno accademico 2026-2027. I primi appuntamenti sono fissati con gli open day del 16 gennaio, che vedranno la partecipazione di un’ospite d’eccezione: Aisha Jawando, protagonista dei celebri musical londinesi Hamilton e Tina. Gli aspiranti studenti avranno l’opportunità di lavorare direttamente con l’artista, vivendo un’esperienza immersiva di altissimo livello formativo.

«Siamo molto entusiasti di questo riconoscimento – commenta Neva Belli, fondatrice e direttrice della Gypsy Musical Academy – perché conferisce alla nostra accademia un ruolo internazionale e rappresenta, soprattutto, per i nostri allievi di oggi e di domani, l’occasione concreta per fare dello spettacolo una vera professione, esportabile anche fuori dai confini nazionali. Si parte da Torino, ma il successo può arrivare su palchi come il West End e Broadway».

Un percorso di studi d’eccellenza

Il programma formativo della Gypsy Musical Academy è rivolto a giovani talenti tra i 18 e i 26 anni che desiderano intraprendere una carriera professionale internazionale nel musical e nelle arti performative. La qualità dell’insegnamento è garantita da un corpo docenti di alto profilo, composto non solo da professionisti affermati del panorama italiano, ma anche da figure di primo piano provenienti direttamente da Broadway e dal West End londinese.

La proposta didattica è strutturata come un percorso intensivo a 360 gradi, che comprende oltre 38 discipline del Musical Theatre. Accanto alla formazione principale, è possibile scegliere percorsi di specializzazione nelle performing arts, con focus su cinema, canto pop e rock e street dance.

Tra le materie cardine figurano moduli come English Acting, affidato a docenti madrelingua, la pianificazione della carriera nel musical e nelle arti performative e lezioni di Musical Theatre tenute da protagonisti delle più importanti produzioni internazionali.

A rafforzare ulteriormente la vocazione globale dell’Accademia è il programma di interscambio diretto tra Torino e Londra, realizzato grazie alla collaborazione con un’Accademia partner, che consente agli studenti di confrontarsi con realtà formative e professionali di respiro internazionale.

Talenti che diventano stelle

Il valore della Gypsy Musical Academy è testimoniato anche dai numerosi ex allievi oggi affermati nel mondo dello spettacolo. Tra questi spicca Aurora Ruffino, attrice rivelazione di Braccialetti rossi, con all’attivo quattro film cinematografici e tredici serie televisive da protagonista o coprotagonista.

Ci sono poi Feysal Bonciani, Giuda in Jesus Christ Superstar e vincitore dell’Oscar del Musical come miglior protagonista, Valeria Perboni, interprete di musical a Londra, Federica Lasagno e Antonio Dominelli, frontman dei DiscoInferno, Roberto Lai, in arte Life, performer internazionale e giudice del programma All Together Now, e Matteo Vargara, ballerino di fama internazionale.

Storie di successo che confermano come, partendo da Torino, la Gypsy Musical Academy sia oggi una vera porta d’accesso ai grandi palcoscenici del mondo.

