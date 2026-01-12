Tir prende fuoco mentre è in marcia sulla tangenziale di Torino, ustionato il conducente

TORINO – Lunghe code e traffico in tilt sulla tangenziale sud di Torino, rimasta chiusa fino alle prime ore dell’alba di oggi.

Nella tarda serata di ieri, 11 gennaio, un tir che viaggiava in direzione sud Savona-Piacenza ha preso fuoco mentre era in marcia. È accaduto all’altezza dello svincolo Statale 20, sul territorio comunale di Moncalieri. Il conducente del tir ha tentato di spegnere l’incendio, per questo ha riportato alcune ustioni al viso e alle mani. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cto di Torino; non risulta in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale sanitario, diverse squadre di vigili del fuoco, la polstrada di Torino-Settimo, gli ausiliari Itp. Una volta domate le fiamme si è dato seguito alle operazioni di travaso di carburante dal veicolo, che è alimentato a gnl. Per gli automobilisti disposto l’obbligo di uscita prima allo svincolo Sito Interporto, poi allo svincolo Debouché.

Foto di repertorio

