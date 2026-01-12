SportTorino
Tennis, Atp 250 di Hong Kong: il torinese Sonego e Musetti battono Rublev e Khachanov nel doppio
Un trionfo che riscatta le delusioni delle partite singole
HONG KONG – Bella vittoria al torneo Atp 250 di Hong Kong per il tennista torinese Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.
I due azzurri hanno trionfato nel doppio battendo in finale Andrey Rublev e Kharen Khachanov al termine del super tie break per 6-4, 2-6, 10-1
Il due ha conquistato il primo set per 6-4, e sebbene abbiano perso il secondo 2-6, si sono rivelati decisi e concentrati nel super tie break conquistandolo per 10-1. Un trionfo che riscatta le delusioni patite nel torneo in singolare.
Foto di repertorio
