Coppa Italia, Roma-Toro finisce 2 a 3: la decide Ilkhan al 90′, i granata volano ai quarti
Torino espunga l’Olimpico e conquista i quarti di finale, affronterà l’Inter
ROMA – Ottavi di finale di Coppa Italia: il Torino di Marco Baroni conquista l’accesso ai quarti battendo la Roma 2-3.
La partita
Un Torino compatto e determinato chiude in vantaggio il primo tempo all’Olimpico contro la Roma. A sbloccare la partita in favore dei granata è Che Adams con un bel diagonale (35′).
Secondo tempo folle all’Olimpico, dove la Roma rimonta due volte il gol di svantaggio maturato al termine del primo tempo ma finisce di nuovo (e definitivamente) sotto proprio al 90′. Hermoso, appena entrato, firma l’1-1 al 46′, poi però ancora Adams riporta avanti i granata. Il Torino sembra in controllo, ma Gasperini inserisce il 16enne Arena che dopo un minuto trova il 2-2 (81′). I rigori sembrano dietro l’angolo ma proprio al 90′ Ilkhan sfrutta una respinta corta di Svilar.
