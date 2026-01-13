Champions League, volley femminile: Novara sfiora l’impresa, ma alla fine vince il Fenerbahce Istanbul

ISTANBUL – È il Fenerbahce Istanbul di Marcello Abbondanza a vincere, dopo oltre due ore di pallavolo a Istanbul, lo scontro diretto per la vetta della Pool B di Champions League, mentre la Igor Volley (trascinata da una strepitosa Tolok: 29 punti a referto per lei) sfiora l’impresa, tenendo testa alla corazzata turca fino al 10-10 del tie-break.

La Igor potrà giocarsi le proprie chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League nella doppia sfida casalinga con Budowlani Lodz e Sport Lisboa e Benfica.

La partita

Fenerbahce Medicana Istanbul – Igor Gorgonzola Novara 3-2 (20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10)

Partono forte le padrone di casa (4-1) ma Novara mette la freccia con herbots (4-5) che avvia a un bel testa a testa (9-9, primo tempo di Bonifacio), rotto da due punti di Vargas nonostante le difese attente di Novara (12-9). La Igor rientra un punto alla volta, Herbots a muro fa 15-15 e Tolok scappa via con i punti del 16-18 e 17-20 con le azzurre che non si fermano più fino al 20-25 siglato da Herbots in pipe.

Tra le turche c’è Milenkovic a portare ordine in sestetto ma Novara replica colpo su colpo e passa avanti con l’ace di Ishikawa (6-7) e il primo tempo di Bonifacio (9-10), raggiungendo il braek pieno di vantaggio con la diagonale di Tolok sul 12-14. Fedorovtseva e Vargas trascinano le turche al sorpasso (18-17) e ancora al 21-20 dopo il controbreak azzurro del 19-20; le azzurre pasticciano, il Fenerbahce chiude di slancio 25-22 con la fast di Erdem.

Novara riparte con Alsmeier ma le azzurre si innervosiscono e sbagliano troppo in avvio di terzo set, con le padrone di casa subito avanti 9-3 e ancora 11-5 mentre Bernardi rivoluziona il sestetto con Van Avermaet e Carraro; Korneluk fa 15-7 a muro, Milenkovic “stoppa” la neoentrata Melli sul 19-9 e poco dopo è già epilogo con l’attacco in rete di Alsmeier (25-12).

Novara reagisce e rientra forte (3-5) con l’ace di Herbots che prova a indirizzare il set sul 5-9 e Korneluk che spedisce out il 6-11; De Nardi si esalta in difesa, Herbots fa 8-14 e le azzurre ipotecano il set con Tolok (maniout, 13-21). Sul più bello, il servizio di Korneluk scardina le certezze azzurre (19-21, due punti in fila di Erdem) ma Cambi di seconda (19-22) spezza il ritmo e Tolok in parallela fa 20-25.

Due ace di Tolok e Novara parte 1-4, le azzurre sciupano le occasioni del +4 sul 2-5 e sul 3-6, Erdem va in battuta e spariglia (8-7, ace) con Orro che allunga +2 (9-7). Ace di Ishikawa per la parità (10-10) ma Fedorotseva va in battuta e con tre ace ipoteca il match (14-10) prima del maniout di Vargas (15-10).

