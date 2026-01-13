Torino
Ronco Canavese e i media: programmi e serie Rai, spunta anche un documentario della Corea del Sud
Le date: venerdì 16 gennaio su Rai 2 a “Bella Ma”. Giovedì 15 iniziano le riprese di “Radici”. Disponibile in questi giorni il documentario coreano
TORINO – A Ronco Canavese nelle prossime settimane si gireranno una serie di programmi televisivi. Il primo verrà messo in onda il venerdì 16 gennaio, su Rai2, all’interno del programma “Bella Ma”. I protagonisti sono i Li Viri Gonel”, che da anni manda avanti la tradizione dei balli tradizionali e il patois, la lingua del territorio.
Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio una troupe della Rai sarà a Ronco per registrare “Radici”, un nuovo format dedicato all’epopea degli italiani all’estero.
A conclusione di questo boom di attenzione mediatica, si inserisce la principale emittente televisiva della Corea del Sud, che, senza preavviso, ha scelto di girare un documentario sulle tradizioni e sulla vita europea. Si trova qui.
