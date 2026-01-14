Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata: si chiude il Pandoro gate

MILANO – Si conclude con l’assoluzione – come deciso dal giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini – il processo sul “pandoro-gate” che ha visto imputata Chiara Ferragni. L’influencer era accusata di truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” (del Natale 2022) e “Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i bambini delle fate” (di Pasqua 2021 e 2022).

Per la procura, l’influencer aveva ingannato i consumatori e ottenuto, tramite le due campagne commerciali, un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici non calcolabili “dal ritorno di immagine”. In particolare, l’operazione Balocco avrebbe indotto “in errore un numero imprecisato di acquirenti” convinti che con il proprio acquisto Pink avrebbero finanziato la raccolta fondi per l’ospedale Regina Margherita di Torino.

La Ferragni è stata prosciolta poiché il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l’aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. In questo modo, riporta Ansa, poiché il Codacons circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice. Proscioglimento che ha riguardato anche i coimputati di Chiara Ferragni, ovvero l’allora suo braccio destro, Fabio Damato, e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

Visibilmente emozionata l’imprenditrice che subito dopo l’assoluzione ha dichiarato: “Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower”. Si chiude qui un capitolo molto doloroso per l’influencer che ha sempre respinto ogni accusa e rimarcato la sua totale buonafede.

