Torino: guida ubriaco e finisce con l’automobile nel cantiere di piazza Baldissera

TORINO – Poco dopo l’una del 12 gennaio, la centrale operativa del Corpo di polizia locale è stata avvisata di un sinistro in piazza Baldissera con un solo veicolo coinvolto. Un uomo di 35 anni, alla guida di una automobile, stava circolando sulla piazza quando è finito fuori strada oltrepassando le recinzioni di cantiere e fermandosi su un cordolo in costruzione.

La pattuglia intervenuta, del Comando Barriera di Milano, ha sottoposto il conducente alla prova dell’etilometro che ha dato un esito quattro volte il consentito: l’uomo stava guidando ubriaco.

Il 35enne è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 186 comma 2 lett. C. Sono state contestate anche alcune violazioni al codice della strada, come la perdita di controllo del veicolo (art. 141) e la guida con patente revocata (art. 116, sanzione amministrativa) ed è stato applicato il fermo sul veicolo.

