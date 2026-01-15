Luigi Gasperin libero: l’imprenditore è all’ambasciata italiana a Caracas

TORTONA – Luigi Gasperin è libero. L’imprenditore italiano di 77 anni, detenuto in Venezuela, è stato scarcerato nella notte ed è ora nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas. A darne notizia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un messaggio pubblicato su X: «Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere».

La Farnesina, in una nota ufficiale, ha spiegato che Gasperin è «provato ma in condizioni stabili». L’ordine di scarcerazione era già stato emesso nei giorni precedenti, ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane. Solo nella notte il provvedimento è diventato esecutivo, consentendo così il rilascio dell’imprenditore.

Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri, Gasperin avrebbe manifestato l’intenzione di rimanere in Venezuela e di tornare a Maturín, nello Stato di Monágas, dove ha sede la sua azienda. Una scelta che conferma il forte legame professionale con il Paese sudamericano, nonostante la difficile esperienza della detenzione.

La famiglia di Luigi Gasperin risiede a Tortona, in provincia di Alessandria, e ha seguito con apprensione le fasi della vicenda, conclusasi ora con la liberazione e il trasferimento dell’imprenditore sotto la tutela diplomatica italiana.

