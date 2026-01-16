MeteoPiemonte
Maltempo in Piemonte nel weekend: neve in arrivo anche a bassa quota
Si registra una perturbazione atlantica in arrivo nel fine settimana: porterà maltempo diffuso, piogge in pianura e nevicate abbondanti sulle Alpi
PIEMONTE – Neve in arrivo nel weekend? La risposta è sì. Una nuova e strutturata perturbazione atlantica è in arrivo tra il fine settimana e l’inizio della prossima, portando maltempo diffuso, piogge in pianura e nevicate abbondanti sulle Alpi, con possibili sconfinamenti fino in bassa collina.
