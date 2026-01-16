TORINO – La giornata di sabato 17 gennaio 2026 si preannuncia marcatamente perturbata su Torino, sotto l’influenza di una circolazione depressionaria di origine atlantica che continuerà a interessare il Piemonte occidentale. Il risultato sarà un contesto grigio, umido e piovoso, con precipitazioni diffuse per gran parte della giornata e un lento miglioramento solo nelle ore serali.

Mattino: cielo chiuso e prime piogge diffuse

Le prime ore della giornata vedranno cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli ma diffuse già presenti sull’area urbana e sulla cintura torinese. Le precipitazioni, seppur generalmente di debole intensità, risulteranno continue e insistenti, contribuendo a una sensazione di tempo decisamente invernale. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, con valori piuttosto uniformi su tutta la città. I venti, deboli dai quadranti Nord-Nordest, non apporteranno significative variazioni, ma manterranno l’atmosfera umida e fredda.

Pomeriggio: fase centrale del maltempo

Nel corso del pomeriggio il meteo a Torino entrerà nella sua fase più perturbata, con piogge ancora diffuse e a tratti moderate. Gli accumuli complessivi sono stimati intorno ai 15 mm, valore significativo per una singola giornata di gennaio. Il cielo resterà completamente coperto, senza aperture degne di nota, mentre la temperatura massima non andrà oltre i 7°C, confermando un contesto freddo e poco dinamico. Lo zero termico, in calo fino a 1355 metri, favorirà nevicate sulle Alpi e sui rilievi più elevati, mentre in pianura continueranno le piogge. I venti, sempre deboli e a prevalente componente settentrionale, non determineranno fenomeni di rilievo ma contribuiranno a mantenere un clima statico.

Sera: attenuazione delle precipitazioni e segnali di miglioramento

In serata è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni, con piogge in progressivo esaurimento e una tendenza a condizioni più stabili. Il cielo resterà comunque molto nuvoloso, ma con minore probabilità di precipitazioni rispetto alle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno stazionarie, mentre il miglioramento serale rappresenterà un primo segnale del parziale allontanamento della struttura depressionaria. Nessuna allerta meteo è attualmente segnalata per Torino e il suo territorio.

Tendenza meteo Torino

Domenica 18 gennaio: la giornata sarà ancora instabile, con piogge diffuse alternate a brevi pause asciutte, in un contesto nuvoloso;

la giornata sarà ancora instabile, con piogge diffuse alternate a brevi pause asciutte, in un contesto nuvoloso; Lunedì 19 gennaio: nuova fase perturbata, con precipitazioni più continue e cielo coperto per gran parte del giorno;

nuova fase perturbata, con precipitazioni più continue e cielo coperto per gran parte del giorno; Martedì 20 gennaio: deciso miglioramento, con ritorno del sole, aria più asciutta e condizioni finalmente stabili.

