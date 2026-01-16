CronacaTorino
È morto al San Giovanni Bosco lo studente di 14 anni investito sulla SP 590 a San Sebastiano da Po
Il 14enne Mark Mariut è morto dopo essere stato investito sulla SP 590 a San Sebastiano da Po. Indagini in corso sulla dinamica
TORINO – È deceduto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, lo studente Mark Mariut di 14 anni investito dal conducente di una Mercedes Classe E sulla SP 590 in località Abate di San Sebastiano da Po.
Secondo una prima ricostruzione il giovane stava camminando a bordo strada intorno alle 7:15, alle prime luci dell’alba, per andare a prendere il pullman che lo avrebbe portato a scuola a Chivasso, quando una vettura l’ha investito. Il corpo ha colpito il parabrezza ed è stato scaraventato per alcuni metri sulla strada. Secondo il conducente il ragazzo si sarebbe mosso improvvisamente verso il centro della strada. Questa versione è al vaglio degli inquirenti, come anche la velocità e la scarsa visibilità data dalla poca luce.
Mariut è stato rianimato dopo l’arresto cardio circolatorio già sul posto e le sue condizioni erano gravissime. Dopo il trasporto in ospedale è stato curato per il politrauma, ma le sue condizioni erano troppo gravi e non ce l’ha fatta.
Molte le polemiche per l’investimento: c’è chi chiede delle strisce pedonali, chi parla di marciapiede e chi recrimina sul fatto che sono anni che la cittadinanza aspetta una messa in sicurezza del tratto di strada per i pedoni, costretti a camminare sul ciglio della carreggiata con macchine che sfrecciano ad alta velocità.
