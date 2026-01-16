Ritrovati a Milano i due adolescenti scomparsi insieme da Cirié e Caselle

MILANO – Sono stati ritrovati insieme due adolescenti di 14 e 15 anni scomparsi da Cirié e Caselle dopo che erano usciti di casa per andare a scuola.

L’allarme era scattato nella mattinata di giovedì 15 gennaio 2026, quando due adolescenti di 14 e 15 anni, residenti rispettivamente a Ciriè e Caselle, non si erano presentati a scuola. Il primo si era allontanato da casa intorno alle 7.30, il secondo circa dieci minuti più tardi. Frequentando lo stesso istituto, fin da subito si è ipotizzato che i due amici avessero deciso di allontanarsi insieme.

Con il passare delle ore e l’assenza di notizie, le famiglie, sempre più preoccupate, hanno presentato denuncia di scomparsa, facendo partire le ricerche. Le segnalazioni si sono concentrate sulle principali direttrici di spostamento, anche grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine e alla diffusione degli appelli sui social.

Nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia tanto attesa: i due ragazzi sono stati rintracciati a Milano e stanno bene. Sono stati affidati alla polizia per gli accertamenti di rito. Restano ora da chiarire le ragioni dell’allontanamento e le modalità con cui hanno raggiunto il capoluogo lombardo, ma per le famiglie e la comunità del Canavese la priorità è una sola: i due giovani sono stati ritrovati in buone condizioni.

