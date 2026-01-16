Studente 14enne investito mentre va alla fermata del bus: è grave

SAN SEBASTIANO DA PO – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 10 gennaio nel comune torinese. Uno studente di 14 anni è stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 590, intorno alle 7.30.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, residente nelle vicinanze, stava raggiungendo a piedi la fermata dell’autobus quando è stato travolto da una Mercedes Classe E in transito. L’impatto è stato violento.

Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente dopo l’accaduto e ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’equipe del 118 di Azienda Zero, che ha prestato le prime cure al giovane, intubandolo prima del trasporto in ospedale.

Il 14enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni sono definite gravi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese