CronacaTorino
Studente 14enne investito mentre va alla fermata del bus: è grave
La tragedia è accaduta a San Sebastiano da Po, il giovane adesso è in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino
SAN SEBASTIANO DA PO – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 10 gennaio nel comune torinese. Uno studente di 14 anni è stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 590, intorno alle 7.30.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, residente nelle vicinanze, stava raggiungendo a piedi la fermata dell’autobus quando è stato travolto da una Mercedes Classe E in transito. L’impatto è stato violento.
Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente dopo l’accaduto e ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’equipe del 118 di Azienda Zero, che ha prestato le prime cure al giovane, intubandolo prima del trasporto in ospedale.
Il 14enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni sono definite gravi.
