Capotreno aggredito a Bra dopo un controllo sul treno per Alba: ne avrà per dieci giorni

BRA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 gennaio, su un treno della linea SFM4 diretto ad Alba, un capotreno ha chiesto il biglietto a un giovane passeggero poco prima dell’arrivo alla stazione di Bra. Il ragazzo ne era sprovvisto e tra i due è nata una discussione.

All’arrivo a Bra, alle 16.31, il passeggero è stato fatto scendere dal convoglio. Qui la situazione è degenerata: l’uomo avrebbe colpito il capotreno con una testata e diversi pugni al volto, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Scattato l’allarme, sono intervenute due pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Bra, che hanno avviato le ricerche dell’aggressore.

Il ferroviere è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Verduno, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di circa dieci giorni. Il treno delle 16.31 non è ripartito verso Alba e la corsa è stata cancellata.

